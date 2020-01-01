الكشف عن إنفاق ألمانيا المالي على استضافتها القوات الأمريكية

جهينة نيوز

كشفت صحيفة "Spiegel" أن السلطات الألمانية أنفقت خلال السنوات الـ10 الماضية نحو مليار يورو على انتشار القوات العسكرية الأمريكية في أراضيها.

وذكرت الصحيفة الألمانية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن وزارة المالية للبلاد قالت في رد خطي على طلب من النائبة اليسارية في بوندستاغ، بريغيتا فرايهولد، بشأن تكلفة انتشار القوات الأمريكية في البلاد، إن السلطات خصصت خلال هذه الفترة 648.5 مليون يورو على المنح وأعمال البناء، و339.9 مليون يورو على ما يسمى بالإنفاق الدفاعي.

وأوضح التقرير أن البند الثاني يشمل دفع المساعدات للموظفين السابقين في القوات المسلحة الأمريكية، وتعويض الأضرار التي ألحقها العسكريون الأمريكيون وتعويض الاستثمارات الأمريكية في أماكن المرابطة السابقة.

وأشارت "Spiegel" مع ذلك إلى أن "الولايات المتحدة تدفع أكثر عدة مرات لنشر القوات الأمريكية مما تنفقه ألمانيا"، لافتة إلى أن القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد "تمثل عاملا اقتصاديا مركزيا في كثير من الأقاليم الألمانية".

وأوضحت أن الولايات المتحدة أنفقت في العام 2020 7 تريليون 234 مليار يورو في هذا المجال، بينما خصصت ألمانيا على البنود الدفاعية لإنفاقها 132.4 مليار يورو.

وتواجه الحكومة الألمانية انتقادات متزايدة من قبل الولايات المتحدة بسبب إنفاق برلين "المنخفض" في قطاع الدفاع في إطار التزامتها ضمن حلف الناتو، وتعالت هذه الاتهامات بشكل خاص في فترة حكم الرئيس الحالي، دونالد ترامب، الذي أعلن مؤخرا عزمه سحب 9500 عسكري أمريكي من ألمانيا.