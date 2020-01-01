الخارجية التركية تُهاجم فرنسا، وتتّهمها بالكذب

جهينة نيوز:

اتّهم وزير خارجية النظام التركي "مولود تشاووش أوغلو"، فرنسا بأنها ادّعت (كذباً) وجود هجمات استفزازية من طرف تركيا على سفنها في البحر المتوسط.

وطلب أوغلو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأثنين مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، فرنسا بتقديم الاعتذار لأنقرة وللاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو، على خلفية اتهامات باريس لأنقرة بالتحرش بسفينة حربية فرنسية في البحر المتوسط خلال إحدى عمليات مراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف: (نرى أن بعض دول أوروبا تساند انقلابيا غير شرعي في ليبيا وفرنسا تساعده وعندما خسر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بدأت تدعي أن هناك هجمات استفزازية من طرفنا، ولم تؤكد هذا وعليها أن تعتذر من الاتحاد الأوروبي ومن الناتو أيضاً لأنها كذبَت).

وكانت فرنسا قد أعلنت تعليق مشاركتها في العمليات البحرية لحلف شمال الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط بعد مواجهة مع سفن حربية تركية، وسط تصاعد التوتّرات داخل الحلف العسكري بشأن الصراع في ليبيا.

حيث قالت فرنسا في وقت سابق، إن فرقاطة تابعة لها تلقّت ثلاثة تحذيرات بواسطة رادار الاستهداف البحري التركي، عندما حاولت الاقتراب من سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا يشتبه في ضلوعها في تهريب الأسلحة، وهو ما يعتبر سلوكاً عدائياً وفقاً لقواعد الاشتباك الخاصة بـ"الناتو"، وهو ما أنكرته تركيا.