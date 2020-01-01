انتعاش سوق السيارات، بعد هبوط حاد في المبيعات خلال الأشهر الأخيرة الماضية

الإثنين, 6 تموز 2020 الساعة 17:46 | اقتصاد, محلي

انتعاش سوق السيارات، بعد هبوط حاد في المبيعات خلال الأشهر الأخيرة الماضية

جهينة نيوز:

انتعشت تجارة السيارات قليلاً مع رفع قيود وإجراءات العزل المنزلي، بعد أشهر من انخفاض ضخم في المبيعات، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .

وذكرت بيانات مبدئية لمجموعة صناعية أن عمليات تسجيل سيارات جديدة في بريطانيا تراجعت بواقع الثلث، على أساس سنوي في شهى حزيران الماضي، عندما استأنف تجار سيارات كثيرون نشاطهم بعد رفع تدابير العزل العام لاحتواء الفيروس التاجي

وقالت جمعية صناع وتجار السيارات إنه تم تسجيل نحو 145 ألف مركبة خلال شهر يونيو، لافتةً إلى أنه منذ بداية العام حتى الآن تراجعت السوق نحو 50 في المئة عما كانت عليه خلال نفس الفترة في 2019، حيث كانت قد تراجعت عمليات التسجيل في شهر آذار 44%، وفي نيسان 97%، وفي أيار 89%.

فيما لم تستأنف كل مصانع السيارات البريطانية نشاطها، وتعمل مصانع كثيرة بطاقة مقلصة مع محاولة صناع السيارات تحقيق توازن بين العرض والطلب.

وعلى الرغم من السماح لصالات بيع السيارات باستئناف نشاطها ابتداء من أول حزيران في إنجلترا، اضطر التجار في ويلز واسكتلندا للانتظار حتى 22 و23 من ذات الشهر لمتابعة أعمالهم التجارية.

المصدر: سكاي نيو


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