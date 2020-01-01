اجتماع عسكري ليبي برئاسة "حفتر"، لبحث تطورات الأزمة الليبية

الإثنين, 6 تموز 2020 الساعة 17:44 | سياسة, عربي

اجتماع عسكري ليبي برئاسة

جهينة نيوز:

اجتمع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير "خليفة حفتر" اليوم الأثنين، برؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية في مدينة بنغازي، وذلك بعد يوم من الضربات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة ميليشيات طرابلس.

واستعرض الاجتماع عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمهام القوات المسلحة في كافة الاتجاهات، كما تم طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة"، حسبما ذكرت القيادة العامة.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد" خالد المحجوب"، قال في وقت سابق إن طيران الجيش استهدف نحو تسعة مواقع تركية في قاعدة الوطية، مشيراً لمقتل أحد القادة العسكريين الأتراك المهمين في الهجوم، ومُضيفاً أن نسبة تدمير التجهيزات التي كانت في قاعدة الوطية بلغت 80% تقريباً ، قائلاً إن الخسائر الناجمة عن الضربة شملت أفرادا ومختصين وأجهزة ومعدات، وإن المصابين الأتراك نقلوا في طائرات إلى طرابلس، بينما نقل آخرين إلى تركيا.

وتعرضت أمس الأول قاعدة الوطية الجوية لغارات وُصفت بالمجهولة، على الرغم من إعلان قوات حفتر مسؤوليتها عنها ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس في طرابلس فقط.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا