خوف إسرائيلي من انكشاف الأسرار، بعد قرار بيع صور أكثر وضوحاً لإسرائيل وأراضي فلسطينية

جهينة نيوز:

حذر مسؤول إسرائيلي من مخاطر أمنية محتملة، في أعقاب قرار أمريكي يقضي بالسماح للشركات الأمريكية التي تسوق صور الأقمار الصناعية ببيع صور أكثر وضوحا لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المُحتلة.

وقال رئيس البرامج الفضائية في وزارة دفاع كيان الاحتلال الإسرائيلي "عمنون هاراري"، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" اليوم الأثنين، إنه يعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف المنافسة الدولية للأقمار الصناعية الأمريكية المستخدمة في أغراض تجارية، مضيفاً أنه لا يعتقد أن الأمريكيين سألوا مسؤولين في كيان الاحتلال حول ذلك مقدّماً.

وأضاف هاراري: (نحن بصدد دراسة المنصوص عليه هناك بالضبط وما هي النوايا على وجه التحديد وما يمكننا الرد عليه في نهاية الأمر، نحن نفضل دائماً أن يتم تصويرنا بأقل درجة وضوح ممكنة، من الأفضل أن تكون صورنا غير واضحة وليست دقيقة).

وأوضحت الوكالة أن لائحة أمريكية صدرت عام 1997 تُعرف باسم تعديل كيل-بنجامان تقضي بألا تُظهر الصور الملتقطة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المستخدمة في خدمات مثل "جوجل إيرث" الأجسام التي تقل عن مترين، ومانت سلطات الاحتلال تُجادل بأن هذا المعيار يفيد في الحيلولة دون استغلال أعدائها معلومات متاحة للجميع في التجسس على مواقعها الحساسة.