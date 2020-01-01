افتتاح مركز خدمة المواطن في وزارة الشؤون.. 15 خدمة تخص الجمعيات الأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة

جهينة نيوز:

بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم اليوم افتتاح مركز خدمة المواطن التخصصي في مبنى الوزارة الذي يقدم بشكل مبدئي 15 خدمة تتعلق معظمها بعمل الجمعيات الأهلية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى شكاوى المواطنين.

وفي تصريح للصحفيين بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن افتتاح المركز يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتبسيط الإجراءات وتحديد الأوراق والثبوتيات المطلوبة والوقت المطلوب لإنجاز كل خدمة مشيرة إلى أنه سيتم إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات الخمس عشرة المقدمة حاليا بشكل تدريجي لتشمل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها لاسيما المتعلقة بقطاع العمل.

ولفتت الوزيرة قادري إلى أن المركز مربوط الكترونيا بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق على أن يتم ربطه بباقي المديريات لاحقا موضحة أن إطلاق خدمات المركز في مرحلته الأولى بكل ما يتعلق بخدمات الجمعيات الأهلية يأتي ضمن مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات بشكل أساسي بين المنظمات والوزارة كجهة إشراف عليها منوهة بالوقت ذاته إلى أهمية المركز لجهة تحديث قاعدة البيانات في الوزارة وتحديد فجوة الاحتياجات لتعزيز قدرة الوزارة لتلبيتها بالحد الأقصى الممكن.

وفي تصريح مماثل أشار محافظ دمشق المهندس عادل العلبي إلى أهمية مراكز خدمة المواطن في الوقت الحالي ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا وتحقيق التباعد المكاني وعدم الازدحام منوها بأهمية ربط المركز بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق لجهة تسهيل العمل المشترك بين المحافظة والمديرية بكل ما يتعلق بعمل الجمعيات الأهلية والمكتب الفرعي للإغاثة التابع للمحافظة الأمر الذي ينعكس إيجابا على خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات.

من جانبها أوضحت رئيسة مركز خدمة المواطن التخصصي يسرى شيخ الأرض أن عمل المركز يخفف الجهد والوقت على المواطن خلال تقديم أي معاملة أو شكوى حيث تصبح المعاملة حركة وثائق وليس حركة اشخاص ضمن المكاتب حيث تقوم الكوادر التي تلقت تدريبا حول الأمور الفنية ومهارات التواصل بإرسال المعاملة إلى الدائرة المعنية بالوزارة ومتابعتها والتواصل مع المواطن لإعلامه بانتهاء المعاملة أو الحاجة لاستكمال أوراقها أو نتيجة الشكوى وغيرها من الخدمات مشيرة إلى أن أقصى مدة لإنجاز أي معاملة يصل إلى الشهر.

وبينت مسؤولة الاستعلامات والاتصالات في المركز رنا فاضل أن عملها يأتي أول خطوة في المركز وهي تقديم دليل المواطن التعريفي بكل خدمة يقدمها المركز لطالب الخدمة وتعريفه بالأوراق المطلوبة لها وتوجيهه إلى القسم المختص باستلام الأوراق الذي يتابعها ثم التواصل مع طالب الخدمة بعد إنجاز معاملته مؤكدة أهمية المركز لتخفيف ضغط العمل وسرعة الإنجاز.