العدوان السعودي يواصل جرائمه في اليمن وخلافات بشأن تقاسم السلطة

جهينة نيوز:

واصل طيران العدوان السعودي، اليوم، استهداف الأحياء السكنية والمديريات في محافظات مأرب وصعدة وحجة والجوف والبيضاء اليمنية، مخلّفاً أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني قوله، اليوم، إن طيران العدوان استهدف بـ 27 غارة مديرية مجزر وبعشر غارات مديرية العبدية بمحافظة مأرب، لافتاً إلى إقدام طيران العدوان أيضاً على شن غارة على شبكة الاتصالات في منطقة بني سويد بمديرية مجز بمحافظة صعدة وغارتين على منطقة المزرق وغارة في حرض وغارة في ميدي في حجة كما شن خمس غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارة في مديرية السوادية في محافظة البيضاء.

وكانت قوى العدوان السعودي ارتكبت، أمس، 61 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

إلى ذلك، تشهد مناطق جنوب اليمن خلافات حادة بين مرتزقة السعودية والإمارات بشأن تنفيذ ما يسمى اتفاق الرياض وتشكيل حكومة مناصفة بين ما يسمى المجلس الانتقالي من جهة والرئيس المستقيل وحزب الإصلاح من جهة أخرى، وانعكست هذه الخلافات على الوضع الميداني الذي شهد مواجهات مسلحة بين المرتزقة في عدد من المناطق، وانعكست هذه الخلافات على الواقع الميداني في المناطق الجنوبية، حيث شهدت منطقة زنجبار في محافظة أبين مواجهات مسلحة بين هذه الأطراف، بالتزامن مع فشل ماتسمى لجنة المراقبة التي شكلتها السعودية لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع.

ولاتزال المحافظات الجنوبية والشرقية تحديداً تلك التي يسطر عليها تحالف العدوان تعيش ظروفاً أمنية واقتصادية صعبة وتردياً في الخدمات الأساسية، خرجت إزاء ذلك مسيرات شعبية في المناطق تندد بذلك، وتطالب بتحسين الأوضاع وإخراج التحالف السعودي الإماراتي من هذه المحافظات.

ويمضي المشهد في جنوب اليمن وتحديداً المناطق التي يسيطر عليها تحالف العدوان نحو المزيد من الصراع، صراع تحركه وفق مراقبين قوى تحالف العدوان السعودي والإماراتي في إطار تحقيق أهدافها وأجندتها.