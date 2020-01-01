"سانا": الاحتلال التركي يهدد بالعطش نحو مليون مواطن في الحسكة

جهينة نيوز:

"تستمر قوات الاحتلال التركي بانتهاكاتها اللاإنسانية تجاه أهالي مدينة الحسكة والتجمعات السكانية الممتدة في الريف الغربي من خلال التحكم بمحطة ضخ مياه علوك واستخدام المياه كسلاح لتعطيش الأهالي وتهديد حياة نحو مليون نسمة ولاسيما أن المحطة تشكل مصدراً رئيساً ووحيداً لتزويدهم بمياه الشرب".. تقول الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"،وتضيف: مع دخول فصل الصيف والارتفاع الكبير بدرجات الحرارة في محافظة الحسكة والحاجة المتزايدة للمياه تعمد قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع مرتزقتها الإرهابيين إلى قطع المياه ووقف الضخ من محطة آبار علوك مرات عدة وآخرها كان يوم أمس في جريمة موصوفة بحق الإنسانية ودليل حقد دفين ينفث سمومه أحفاد العثمانية الجديدة في وجه شعوب المنطقة.

وتؤكد: أهالي مدينة الحسكة عبروا عن غضبهم من جراء هذه الإجراءات المجرمة التي ينتهجها الاحتلال التركي في ريف الحسكة الشمالي ومنهم الشاب راغب من أهالي حي غويران حيث يشير إلى أن قطع المياه من قبل المحتل التركي جريمة دنيئة بحق الإنسانية ولا بد من تدخل المنظمات الدولية والإغاثية لوقف مثل هذه الممارسات وتحييد محطة مياه علوك كون قطع المياه يهدد حياة الآلاف من أبناء محافظة الحسكة، ويضيف راغب: اليوم هو الثامن الذي يعيشه الحي بلا مياه وهناك معاناة كبيرة في الأحياء الأخرى من المشكلة ذاتها التي بدأت مع وجود الاحتلال التركي في المحطة، مشيراً إلى ضرورة دخول عمال المحطة إليها وإيصال المياه إلى الأهالي.

وتضيف الوكالة: علي من أهالي حي المساكن يرى أن إيصال المياه هو أحد أكبر المشكلات التي تعترضهم وباتت حسرة عليهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة والزيادة الجنونية بأسعار المياه المعدنية واستغلال الباعة حاجة المواطنين لها، ويقول: نحن كأبناء محافظة نعي جيداً أن سبب مشكلة المياه هو المحتل التركي وينبغي أن يرى العالم جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب السوري.

خالد من حي العزيزية يشرح معاناة الأهالي في تأمين المياه الذي أصبح هماً إضافياً وعبئاً مالياً في ظل الاعتماد على صهاريج نقل المياه من القطاع الخاص والذي أدى مؤخراً إلى ظهور حالات من الإسهال لدى الأطفال كون هذه المياه غير معروفة المصدر داعيا إلى ضرورة إيجاد حل سريع لهذه المأساة.

بدوره، قال مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة إن قوات الاحتلال التركي الموجودة في المنطقة قامت خلال الأسبوع الحالي بإيقاف العمل بمحطة علوك ثلاث مرات عبر منع عمالها من دخولها وإيقاف ضخ المياه إلى الأهالي ما تسبب بمعاناة شديدة للمشتركين في مركز مدينة الحسكة والأحياء المحيطة بها وأهالي الريف الغربي، داعياً إلى ضرورة إعادة إدخال العمال وتشغيل المحطة وعدم استخدام المياه كسلاح لتعطيش الأهالي والضغط عليهم.

يشار إلى أن الاحتلال التركي ومنذ عدوانه على الأراضي السورية في شهر تشرين الأول الماضي قامت قواته بقطع المياه من مشروع علوك 17 مرة.