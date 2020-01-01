هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب تنمرها على فتاة

جهينة نيوز:

هاجم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الفنانة إسعاد يونس، بعد سردها قصة عن إحدى الفتيات في الريف المصري، حدثت في يوم 30 حزيران، بطريقة وصفها الجمهور بـ"المسيئة".

وكتبت إسعاد يونس المشهورة ببرنامج "صاحبة السعادة" على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، عن فتاة ريفية ملامحها بشعة أتت دارهم ف الماضي للعمل لديهم.

واتهم الناشطون يونس على صفحتها بالعنصرية والتنمر، فجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "الأستاذة الفاضلة إسعاد.. مع تقديري لشخصك المحترم… لكن ماكان عليك أن تصفي خلق الله بهذه الطريقة البشعة حتى ولو كان من باب الهزار أو الكاريكاتير اللفظي..الله سبحانه يقول: "ولقد كرّمنا بني آدم"، ويقول أيضاً: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم..

وذكر متابع آخر: إذا كنت تعتقدين أن "دمك خفيف" وكتبت منشوراً كوميدياً أؤكد لك أنك مخطئة.. لقد كشفت عن نفس مليئة بالقسوة وأخلاق في منتهى السوء وقلب لا رحمة فيه وكمية لا نهائية من الغرور والاستهزاء بمخلوقات ربنا..