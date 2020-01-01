"تحرير الشام" الإرهابية تعتقل مسلحيها في إدلب وتلغي "فاثبتوا"

جهينة نيوز:

عمدت قوة من "هيئة تحرير الشام" الإرهابية إلى اعتقال نحو 10 من عناصرها في مدينة إدلب وريفها الشمالي، بينهم عناصر من جنسيات غير سورية.

يذكر أنّ انشقاقات كثيرة حدثت داخل الجماعات المسلحة ويعتقد أنها السبب وراء الاعتقالات الأخيرة، ففي الشهر الفائت قامت قوة عسكرية تابعة للهيئة الإرهابية ذاتها بقطع جميع الطرق المؤدية إلى قرية عرب سعيد الواقعة غرب مدينة إدلب، وعمدت إلى الانتشار في القرية، حيث جرى محاصرة منزل القيادي في تنظيم "حراس الدين" الإرهابي المدعو "أبو عمر منهج"، واعتقلته بالقوة بعد رفضه تسليم نفسه.

بينما رجحت بعض الجهات أن تكون الاختلافات بين الجماعات الإرهابية نتيجة تشكيل غرفة العمليات المشتركة للجماعات المسلحة "فاثبتوا" التي عدّتها "هيئة تحرير الشام" جبهة مارقة وقامت بتصفية قادتها.

وقامت "هيئة تحرير الشام" بإصدار بيان باسم "غرفة عمليات الفتح المبين" قالت فيه إنها ستقوم توحيد النشاطات العسكرية تحت هذا الاسم ومنع إنشاء أي غرفة عمليات أخرى أو تشكيل فصيل جديد تحت طائلة المحاسبة، كما دعت من أراد المساهمة في المجال العسكري ليقوم بذلك عبر غرفة العمليات تلك.

وبذلك تكون "هيئة تحرير الشام" الإرهابية ألغت وجود غرفة العمليات المشتركة للجماعات المسلحة "فاثبتوا"