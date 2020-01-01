الحرارة أعلى من معدلاتها وامتداد ضعيف للمرتفع الجوي

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من منطقة الخليج العربي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو صحواً وحاراً مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الإثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 39 /21 38 /21 36 /21

القنيطرة 31 /19 30 /20 28 /20

درعا 36 /22 35 /21 34 /20

السويداء 31 /21 30 /19 29 /19

حمص 35 /21 34 /20 33 /20

حماة 40 /22 39 /21 36 /21

الحسكة 42 /24 42 /25 41 /24

اللاذقية 30 /23 30 /22 29 /21

طرطوس 30 /22 30 /21 29 /21

حلب 41 /23 39 /22 37 /21

إدلب 38 /22 37 /21 36 /20

دير الزور 45 /26 44 /25 43 /24

الرقة 43 /25 42 /24 41 /23