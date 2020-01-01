3 إصابات بكورونا في فريق الزمالك المصري

جهينة نيوز:

أعلن طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك محمد أسامة عن وجود 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد داخل الفريق الأبيض.

وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية، أن فريق الزمالك لديه ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد وهم، لاعب وفردان من الجهاز الإداري والطبي.

وكانت تقارير صحفية مصرية أكدت وجود إصابتين جديدتين في فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وهما اللاعبان مصطفى فتحي وكريم بامبو.

وأضاف طبيب الزمالك، "أن كريم بامبو لم يخضع للمسحة معنا، لذلك قمنا بإرسال فرد له لكي يقوم بالمسحة، وننتظر نتيجة اللاعب اليوم الإثنين".

وتحدث طبيب الزمالك عن حالة حارس الفريق محمد عواد، قائلا :"عواد قبل إصابة لم يشتك من أي أعراض، سيقوم بمسحة ثالثة للتأكد من حالته بعدما جاءت العينة الثانية سلبية"، وفقا لموقع صحيفة "الأخبار".

وأشار طبيب الزمالك إلى أن، عواد حتى الآن في العزل، واللاعب لن يشارك في التدريبات حتى التأكد من سلامته بصورة نهائية.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا لمدة 14 يوما، في مدينة برج العرب، عقب ظهور النتائج الخاصة بفحص كورونا والمسحة الثانية المقرر خضوع اللاعبين لها يوم الثلاثاء المقبل.