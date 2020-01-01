برشلونة يقدم افضل عروضه ويتغلب على فياريال في الدوري الإسباني

جهينة نيوز:

فاز نادي برشلونة (4-1) على مستضيفه فياريال ليبقى في سباق لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وقدم واحدا من أفضل عروضه تحت قيادة المدرب كيكي سيت، بعد أسبوع صعب على الفريق الكتالوني.

وتعادل الفريق الكتالوني في آخر مباراتين بالدوري ليهدي الصدارة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد، لكن الفوز في مباراة الأحد رفع رصيده إلى 73 نقطة من 34 مباراة بفارق أربع نقاط خلف فريق المدرب زيدن الدين زيدان، الذي هزم أتليتيك بيلباو في وقت سابق اليوم الأحد.

ووضع هدف عكسي سجله باو توريس برشلونة في المقدمة في الدقيقة الثالثة، وعادل جيرار مورينو النتيجة لصالح فياريال من متابعة في الدقيقة 14، قبل أن يستعيد الفريق الزائر تفوقه بهدف رائع سجله لويس سواريز بعد ست دقائق أخرى.

وعزز أنطوان غريزمان تقدم برشلونة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين، وأضاف أنسو فاتي البالغ من العمر 17 عاما هدفا رابعا في الشوط الثاني بتسديدة منخفضة.