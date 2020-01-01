توقعات الأبراج لشهر تموز 2020 مع سمر عمران

جهينة-خاص:

الحمل:

شهر للشهرة والأضواء ولفت الأنظار وفترة ممتازة للأعمال حيث تشعر بنجاح مشاريعك وتقطف ثمار أعمالك بسبب ضغط الأعمال.. حاول الاسترخاء لإعادة طاقتك .. الإرهاق ليس من مصلحتك مهنياً.. بدء مشروع سيتحقق لاحقاً لكن احذر من إثارة الأحقاد مع الزملاء يكون لمصلحتك.. قد تشعر بروتين قاتل هذه الفترة ورغبة في تغير العمل.. عليك بالتروي ومحاولة إقامة علاقات جديدة حتى تحصل على ترفيه أو تقلب سير عملك.. وللبعض أضواء على أحد أفراد العائلة أو مشكلة صحية تتعلق بأحد الوالدين.. وكأن الأعداء يتربصون للإيقاع بك لاتدع أحد يغشك فترة غير سهلة.. انتبه..

الثور:

شهر فرح وتحقيق طموحات.. تفاعل مع الآخرين..

نشاطات ومشاريع إضافية . وتحسن بالمهارات . شهر كله حيوية وتثبت وجودك في كل المجالات المهنية.. وتستغل كل الفرص الذهبية المتاحة، تحلى بالدبلوماسية واللباقة حتى يسهل عليك تحقيق مبتغاك وابتعد عن الجدال والعنف.. احتمال سفر وتخطيط للهجرة والانطلاقة في مشاريع تسويقية واهتمام بأوراق. وقضايا قانون ..

إنجاز مهمة أو نشاط مهم للغاية بسبب عمل مع مؤسسات أو عقد عمل جديد.. مقابلات أشخاص جدد والتعرف عليهم عن طريق سفر.. فترة مهمة ومساندة بفعل جهودك..

الجوزاء:

شهر تشعر فيه بالإنفاق بلا حدود وترغب في الخضوع لجميع نزواتك في عالم الشراء والاستهلاك والوضع المادي قد يتحسن حاول ألا تعتمد على القروض.. شهر للفواتير المتراكمة وشهر المصالحات والوصول إلى أهدافك والتراجع عن أي التزام لاترغب في اتخاذه..

احتمال دفع . مقابلات. خدمات. فواتير..

الضوء على مسائل صحية أو مرافقة مريض. أو الاعتناء بصحتك.. حاول أن تبتعد عن المخاطر..

شهر تحصل على علاوة أو فائدة من أطراف أخرى.. شهر المسامحة.. وإحلال السلام ومساعدة الآخرين وقت ملائم فعلاً للتعرف على وجوه جديدة واستعداد للانطلاق في نهاية الشهر سفر أو انضمام لورشة عمل أو مؤتمر أو رحلة.. فرص مليئة بالحظ نهاية الشهر..

السرطان:

شهر المعاكسة والغضب قد تحمل خسارة شريك أو توقع على عقد أو تروج لمشروع عبر عن رأيك بحرية وجرأة واخرج مع الشركاء حتى تكشف الصعاب والمكائد التي كانت معدة ضدك..

شهر النشاط والاستعداد للحصول على علاوة أو توقيع على عمل جديد .. شهر المواعيد واستلام الأعمال.. حاول أن تبتعد عن المناقشات ..

احذر من الغيرة والشك قد تشعر أن الأمور فيها بعض المعاكسات لكن الحظ لايتخلى عنك لتحمي مصالحك وقد تأتيك فرصة عمل رائعة أو شراكة جديدة تعود عليك بالخير الوفير فلا تتردد لأنها فرصتك الآن لتوسع والإنجاز الأكبر.. قد تريد أن تجرب شيئاً جديد خلاقاً ينقلك إلى عالم آخر في الأعمال..

لكن انتبه فترة صحية محرجة فيجب الحذر كي لاتتطور الأمور إلى الأسوأ فقط قليل من الراحة.. مع حمية غذائية .. تكون الأمور بخير ....

الأسد:

شهر صعب ومن المفضل اتخاذ جميع التدابير تفادياً لارتكاب الأخطاء لاتخالف القوانين الأجواء متوترة.. لكنك قد تكون على موعد مهم فلا تنفعل.. قد يستنزف عملك المزيد من قوقتك العقلية والجسدية الأمر الذي يتركك ضعيفاً أو متعباً، لاتهمل ساعات النوم حيث النوم بمثابة الشاحن لبطارية نشاطك وحيويتك..

انتبه من الدخول في مغامرات من أي نوع.. استمتع بكل مايحلو لك ولكن احذر التبذير أو الدخول في استثمارات كبيرة.. لكن نهاية الشهر مؤشر إلى احتمال تحقيق فرصة ذهبية لطالما كنت تحلم بها...

العذراء:

فرصة مصالحة وتقارب وخبر سار وانفراج لمسألة عالقة قد تربح منافسة أو صفقة تجارية.. شهر مناسب للنشاط والحيوية.. سيكون الوقت ملائم للوصول إلى هدف مهم.. والاستفادة من الجو الإيجابي لتحقيق نجاحات تطلق مشروع.. وتحل مشاكل للبعض.. فرصة زواج أو ولادة طفل أو خبر حلو تخص ولد.. أو فوز بمسابقة معينة.. توسع في الحياة الاجتماعية وتغير مكان إقامتك وتسعى لإرضاء الآخرين لتحسين صورتك.. وخلق توازن إيجابي بالعائلة..

الميزان:

تجربة جديدة لقرار حاسم أو مصيري.. وتلتقط إشارات عليك ترك التفكير المحدود والتوجه إلى أوسع وأكبر على مستوى عائلي.. احتمال بعض الضغوطات العائلية الطارئة.. لكن دافع عن حقك وصلاحياتك احتمال شهر تكثر متطلبات الأهل أو الأولاد أو الأشقاء.. مما يلزمك الاعتناء بهم وبملاحقة طلباتهم أكثر من العادة.. قد تتعطل بعض الأشياء ومطلوب منك العناية والاهتمام .. شهر قد تلتهي به بسبب فترة مرهقة جسدياً وقد تحتاج إلى التراجع أو الانسحاب انتبه على صحتك قد تشكو من وعكة صحية وترغب بالبقاء بالمنزل..

نهاية الشهر أفضل. تشعر بالفرح والارتياح.. يفتح أمامك أفقاً جديدة...

العقرب:

شهر الحماسة والاندفاع قادراً ومنفتحاً على كل الاحتمالات بداية الشهر مميزة بحدث لن ننساه فرص وعرض في العمل وفرح وسعادة وتبرع في مجال الاتصالات والتأليف والسياسة وقد يكون نجاح في امتحان تعوض عن تسويف سابق وتشترك في مؤتمرات ونقاشات بسيطة تهمك ويسطع نجمك .. لكن في تطور ببعض الأعمال التي تقوم بها.. أو أسفار مباركة .. قد تجد نفسك ذاهباً نحو الالتزام.. للبعض من مواليد الحمل خطبة أو زواج .. وقد يناديك الماضي ياعزيزي الحمل..

القوس:

شهر مالي وصحي.. قد تفاجأ عزيزي الثور بتكليفك بمهمة معينة وهذا يفسر بعملية شرائية كبيرة أو ترويج مفيد.. قد يلاقي نفسه مواليد الثور وسط مجموعة تقدم له بعض الخدمات.. ويلاقي الدعم من المحيط العائلي .. قد تهتم بأحد أفراد العائلة أو تعيش حالة غريبة لبعض الشيء مع الحبيب أو الزوج.. ربما تعود علاقة طويت من الماضي.. شهر يوحي ببعض البلبلة بسبب ظروف ضاغطة.. تتخلى عن علاقة أو مركز أو حلم ما.. انتبه من السرقة لمدة 4 أسابيع..

الجدي:

تبدأ الشهر بصورة إيجابية ومناخ لطيف من 21 الشهر الماضي بلغت الذروة رغم بعض العصبية والتسرع والمعاكسات فإن الإيجابيات تفوق ..

فتعرف شهر من ازدحام وفرح شخصي ومهني قد تتعثر بعض الأحيان .. عملية بيع وشراء أو نزاع مع زملاء.. لكن تشكل لك حافزاً وتغير نمط وتبدو نجم في محيطك.. وحضور يجذب الكثيرين.. وتلاقي حل لمشكلة مع مقريبن .. لكن جو العمل كن صبوراً جداً مع الزملاء ويتم موعد مهم بالنسبة إليك بصورة إيجابية.. ممكن فرصة عمل قادم بالطريق..

الدلو أوضاع متعبة خفف النمط في هذا الشهر قد يحمل بعض الأخطاء أو مساءلة لبعض المشاريع .. اتصرف بهدوء وابتعد عن التحدي والارتجال.. قد تتراجع مقاومتك.. وتضطر إلى طي صفحة ما أو التراجع عن هدف.. وتشعر بأن الفوضى تعم أرجاءك قد يحاول البعض وضع العصي بالدواليب لعرقلة بعض أعمالك.. عوامل تأخير وتأجيل تزعج مخططاتك..

خسارة معينة أو مشادة كلامية مع إحدى المؤسسات أما إذا كان عليك التوقيع على عقد فكن متأنياً واستشر..

الحوت:

إنها فترة استقرار وربما ركود بعدها ستنطلق بنشاط مقبلاً على فترة مليئة بالأعمال والأموال والصداقات قد يجد العاطل عن العمل فرصة عمل .. والتأقلم في جميع الظروف.. حتى تصل إلى طموحاتك..

لكن في بعض التأخيرات بسبب تراجع كوكب المريخ بالعقرب يسبب أحياناً عرقلة في سير الأمور وقد تشعر ببعض العصبية وتقلب حاد في المزاج كن واقعياً ولاتجعل الأحلام تأخذك بعيداً عن الواقع..

تصل الشمس للجوزاء قد تتوسع دائرتك وتتعافى من فترة التوتر ..

فترة جيدة تزداد العلاقات والمعارف الجديدة..من 20 /5 حتى 20 /6 تزداد العلاقات والمعارف الجديدة والدعوات