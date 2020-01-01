أكثر من 2 مليار ليرة مبيعات خيوط حماة خلال النصف الأول من العام

جهينة نيوز:

كشف سامر الطيار مدير الشركة العامة للخيوط القطنية بحماة عن استقدام آلتي الغزل التوربيني لإنتاج خيوط قطنية توربينية ما يساهم في تنمية الإنتاج كماً ونوعاً وبما يلبي حاجات السوق المحلية.

وأشار إلى ان الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الحالي مبيعات بقيمة 2 مليار و478 مليونا و930 ألف ليرة ناتجة عن تسويق كمية 1147طنا من الغزول القطنية بمختلف النمر إضافة إلى بيع كمية 601طنا عوادم بقيمة 246مليونا و762ألف ليرة لعدد من الشركات للقطاعين العام والخاص.

وأضاف لصحيفة الثورة إن الشركة تواصل استلام بالات القطن المحلوجة من محالج المحافظة مبينا أن إجمالي الكميات المستلمة خلال تلك الفترة نحو 2906طنا إضافة إلى وجود مخزون والبالغ 2273طنا وتجري أعمال تصنيعها لإنتاج الخيوط القطنية المسرحة والممشطة وخاصة من النمرتين "20و24" اللتين تشهدان طلبا كبيرا.