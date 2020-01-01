وضع محطة وقود متنقلة بالخدمة على طريق سوق الهال والمنطقة الصناعية باللاذقية

جهينة نيوز:

وضع فرع شركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية باللاذقية محروقات امس محطة وقود متنقلة عند مدخل سوق الهال والمنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية بسعة 24 ألف ليتر بنزين مزودة بمضختي وقود.

وأكد مدير فرع الشركة سنان بدور أنه تم تخصيص المحافظة بمحطتين متنقلتين ضمن خطة وزارة النفط للتوسع الأفقي بالمحطات العائدة للشركة بالتعاون مع المحافظة.

ولفت بدور الى أنه تم وضع الأولى منهما في بلدة كسب سابقا لتأمين البنزين لأهالي البلدة وزوارها لعدم وجود أي محطة وقود قريبة لمسافة تصل إلى 20 كيلو مترا تقريبا فيما تم تخصيص المحطة الجديدة لخدمة المنطقة الصناعية وسوق الهال والقرى على طريق اللاذقية حلب على اعتبار أن هذه المنطقة لا توجد فيها محطة وقود قريبة.

وأوضح بدور أن افتتاح المحطة تم بعد تأمين كل المتطلبات اللازمة لعملها الذي سيستمر 24 ساعة يوميا على غرار كل محطات الوقود التابعة للشركة مؤكدا أن التوسع بمحطات الوقود التابعة للشركة جاء نظرا للموثوقية العالية لها عند المواطنين والإقبال الدائم عليها.