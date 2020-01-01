تشمل البطاريات وإنتاج العصائر وبذار الخضار .. الاقتصاد تعلن 3 برامج جديدة لدعم سعر الفائدة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن مجموعة جديدة من برامج دعم أسعار الفائدة وذلك في إطار الاتفاق الموقّع بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر ذراعها التنفيذية في هذه المسألة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والمصارف العاملة في سورية لدعم أسعار فوائد القروض بواقع 7%.

وفي هذا السياق كلّف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل الهيئة بالإعلان عن ثلاثة من البرامج التي تأتي ضمن إطار دعم وتنمية النشاط الاقتصادي بشقيه الصناعي والزراعي، من خلال تخفيف أعباء التمويل وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية، بما ينعكس إيجاباً على تأمين احتياجات المواطنين محلياً، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج والتوسّع باتجاه التصدير.

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن البرامج الثلاثة تشمل في أولها دعم أسعار الفائدة لقروض إقامة معامل لصناعة تدوير البطاريات وتجهيزها بالآلات والمعدات اللازمة، أما ثاني البرامج فهو برنامج دعم أسعار الفائدة لقروض إقامة مشاريع لإنتاج عصائر ومكثفات طبيعية من عصير الحمضيات والفواكه المنتجة محلياً بهدف الاستهلاك المحلي أو التصدير والتي لا تستخدم أي مكثفات مستوردة في منتجاتها، أما ثالث البرامج المعلن عنها فهي برنامج دعم أسعار الفائدة لقروض إقامة محطات إكثار بذار الخضروات.

تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للبرامج المعلن عنها بما فيها البرامج الثلاثة أعلاه "ضمنا" بلغ 28 برنامجاً في المجالين الصناعي والزراعي.

صحيفة الثورة