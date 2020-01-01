مدير مشفى التوليد: صدور مسحتين "سلبيتين" لممرضتين وننتظر الثالثة!

الإثنين, 6 تموز 2020 الساعة 09:09 | منوعات, صحة

مدير مشفى التوليد: صدور مسحتين

جهينة نيوز:

كشفت مدير عام مشفى التوليد الجامعي بدمشق ميادة رومية في تصريح لـ«الوطن» عن ظهور نتيجة مسحتين لممرضتين مخالطتين وكانت (سلبية)، مشيرة إلى أن عدد المسحات الإجمالي «السلبية» وصل إلى 22، وأن المشفى ينتظر مسحة أخيرة من المتوقع أن تظهر قريباً جداً.

وأشارت رومية إلى أنه تم أخذ مسحات بعد ظهور حالتين مصابتين بفيروس كورونا مؤخراً، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية عملاً بتعليمات اللجنة المركزية في الوزارة المعنية بالتصدي لكورونا.

وأكدت رومية صدور قرار بمنع دخول المرافقين للمرضى إلى داخل المشفى، لافتةً إلى اتخاذ التدابير اللازمة والترشيد في الإجراءات والعمليات غير الضرورية.

وأوضحت أن المشفى يجري يومياً 25 عملية ولادة طبيعية وقيصرية بأسعار رمزية جداً.


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