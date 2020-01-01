أبراج الاثنين 6 تموز مع سمر عمران

جهينة -خاص:

مولود اليوم: شخص لديه ذكاء عملي ولا يترك شيئاً للصدفة.. نظامي وصبور ويتمسك بكلمة شرف ويبرع بالعمل الجماعي ولا يندب حظه.

الفترة القادمة أمورك مفتوحة على الصعد، لكن كن حذراً من آمال كاذبة أو قرار خاطئ.. تتحرر من مشكلات الماضي وهناك تحول في مصلحتك وتصل إلى نتائج مرضية إذا كان الوضع يسمح بذلك.. مهنة جديدة... خسارة بعض الأصدقاء.

الحمل:

تركّز على عملك وربما تنقلب الأمور لمصلحتك مع رؤساء العمل وربما تحصل على ماتريد واشتغل ماهو لازم فقط.. حافظ على صورة طيبة وانتبه من فورات الغضب ربما تجرح أحد المحيطين بك وهذا يدفعك إلى الغضب.. اليوم نزلة أسواق أو احتكاك مع الآخرين.

الثور:

مقبل على فترة فيها مشاريع وسفر وتزداد رغبتك بالانفتاح على عالم آخر.. ربما هناك فرصة جديدة لها علاقة بمقابلة أ دراسة أو يلعب أحد الأصدقاء بتحريك أمر قانوني.. ربما هناك زوار أو سفر أو استقبال أو سفر.

الجوزاء:

بداية نهار جيد وتحصل على حقوقك المالية.. أمر يخص قانون أو استشفاء لاتهتم للكلام لأن هذا يؤذيك وانتبه بالمقابل قدّم مساعدات أو هناك تمويل للعائلة..

السرطان:

يوم متعب بسبب الشّركاء.. المهم الطمأنينة رغم العرقلة.. لاتترك الفرصة للأعداء للنيل منك.. للبعض عرض مغري أو عقد عمل ويجب إعادة النظر وتستعين ببعض الشّركاء لو اضطررت للمواجهة.

الأسد:

تبدأ نهارك بالتنقل من مكان إلى آخر وتترك عملاً وتلتحق بآخر.. أنت بحاجة للراحة وعليك زيارة من تحب.. من المحتمل زيارة مصاريفك ومسؤوليات كثيرة.. ربما تعاني اليوم المتاعب الصحية.

العذراء:

يوم جيد وانفراج وتشعر باللقاءات المثمرة وتهتم بالأولاد والمشاريع وتستقطب اهتمام وفرص حضورك موجودة لتحصد الفرص وراء الأخرى وتشارك بنشاط فني أو أدبي وحوارات مع الأحبة.. تغيير إقامة.

الميزان:

تلعب دوراً بناءً على صعيد العائلة والشخصية..لاتتسرع بتوجيه الاتهامات.. القمر في مربعك يجعلك تلم شمل العائلة ويسبب توتراً.. لاتضيع وقتك وتغضب وانتبه من الفتور والجفاء للأعداء المتخفين ولاتكن صريحاً.. انتبه على راحتك في المنزل؟.

العقرب:

يوم جميل وحركتك قوية، ربما وعدت نفسك بسفر أو نزهة أو تعزز علاقاتك بمحيطك.. فكر بأقصر الطرق لإنجاز التفاصيل لها أهمية لديك.. تغيير طارئ يدخل حياتك بلا موعد.. نجمك قوي فاستغل هذا النّهار.

القوس:

متعدد المواهب ويبدو أنك تنهي أمرين بوقت واحد حتى تخرج بسلة ممتلئة.. تسمع أخبار تخص الأموال.. الأهم أن تعتني بنفسك حتى تحصل على مكسب مادي من دين أو هدايا.

الجدي:

قادر على الإقناع ومسيطر وتدفع بمصالحك إلى الأمام والمعنويات عالية وتستدرك مشكلة وتفتح أذنيك لأنّ النهار فيه حديث عن ممتلكات ولاشك أنّ التغيير لن يزعجك اليوم.. من الضروري أن تقوي شعبيتك والحظ إلى جانبك وتطالب بحقك.

الدلو:

لاتستهر اليوم حافظ على سرية العواطف وأمور مزعجة في العمل.. حاذر الغدر وهناك ملفات وأسرار تكشف أمامك.. نهار بطيء لكن من آخر الليل تقلب صفحة وتعبر عن رأيك.

الحوت:

نهار جيد ويقوى تأثيرك وتمارس جاذبيتك وتحدد هدفك.. تلتقي الأصدقاء وتفضّل أن تكون ضمن حلقة مختارة من الأصدقاء.. تطلب ماتريد ويتحقق اليوم من خلال المعارف القديمة أو الجديدة.. يوم جيد للدعوات والأصدقاء.