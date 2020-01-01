بالفيديو: هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

جهينة نيوز

تعرض محيط السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، ليلة السبت/ الأحد لهجوم صاروخي قبل أن يتم التصدي لها بالمنظومة الدفاعية الجوية.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن "منظومة "باتريوت" صدت هجوما بصواريخ كاتيوشا أطلقت باتجاه السفارة الأمريكية، وبعد اعتراضه سقط الصاروخ على إحدى الشقق السكنية القريبة من السفارة"

وأضافت أن "سقوط الصاروخ أدى إلى إصابة طفل وإلحاق أضرار مادية بالشقة".

وكانت الولايات المتحدة قامت أمس السبت، بتجربة منظومة صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي في العاصمة العراقية بغداد عدة مرات.

وقالت وسائل إعلام عراقية إنه "تمت تجربة الأنظمة الدفاعية المعروف بباتريوت في المنطقة الخضراء من قبل الولايات المتحدة"، مضيفة أن "التجربة تكررت خمس مرات في سماء السفارة الأمريكية".

من جانبها، نددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بتجربة منظومة الدفاع الجوية "باتريوت" من قبل السفارة الأمريكية في بغداد بالقول: "نرفض تحويل السفارات إلى معسكرات"، داعية إلى اتخاذ موقف من العمل الذي وصفته بـ"الاستفزازي".