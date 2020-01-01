منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل زيادة قياسية يومية في حالات عدوى كورونا عالميا

جهينة نيوز:

أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم السبت عن تسجيل 212326 إصابة جديدة بكوفيد-19 في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ ظهور كوفيد-19.

وكانت أكبر زيادة قد سُجلت في منطقة الأمريكتين حيث سجلت 129772 حالة عدوى جديدة، وفقا للمنظمة التي أضافت أن ما يقرب من نصف الحالات الجديدة تم تسجيلها في الولايات المتحدة والبرازيل، وفيهما 53213 و48105 حالات إصابة جديدة، على التوالي.

وأشارت أيضا إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا سجلت ثاني أكبر زيادة، وفيها 27947 حالة عدوى جديدة، و534 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.