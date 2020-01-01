مصرع 147 شخصا على الأقل جراء الصواعق في الهند

جهينة نيوز:

لقي 147 شخصا على الاقل مصرعهم جراء صواعق ضربت ولاية بيهار في شرق الهند خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وقال وزير الأوضاع الطارئة في الولاية لاكشميشاور راي لوكالة فرانس برس اليوم إن ارتفاع درجات الحرارة جراء التغير المناخي هو السبب الرئيسي لازدياد صواعق البرق مشيرا إلى أن 25 شخصا قضوا امس جراء هذه الصواعق التي تسجل بوتيرة كبيرة في الهند خلال فترة الأمطار الموسمية التي تمتد من حزيران إلى أيلول.

وأوضح الاختصاصي في الأرصاد الجوية الزراعية عبد الستار أن الصواعق والبرق ناجمة عن حالة عدم استقرار مناخي واسعة يفاقم حدتها ارتفاع درجات الحرارة ونسبة رطوبة كبيرة.

وقضى أكثر من 2300 شخص بسبب الصواعق في الهند سنة 2018 بحسب إحصائيات رسمية.