حزب الشعب الجمهوري التركي: أردوغان ينتهج سياسات خطيرة في ليبيا

جهينة نيوز:

أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا انكين ألطاي أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ينتهج سياسات خطيرة جداً في ليبيا ولا يريد للشعب التركي أن يعرف حقيقتها.

وفي حديث متلفز قال ألطاي “لقد سبق لأردوغان أن وضع العديد من الصحفيين والبرلمانيين في السجون بسبب فضحهم أسرار وخفايا التدخل التركي السافر والخطير في سورية وهو الآن يكرر ذلك في ليبيا لأنه لا يريد للشعب التركي أن يعرف خفايا أسرار هذا التدخل الذي بات يشكل خطراً كبيراً على علاقات تركيا الخارجية التي تدهورت نتيجة سياساته في سورية ودعمه التنظيمات الإرهابية في إدلب”.

وأضاف “لو كان أردوغان صادقاً في حديثه عن حماية المصالح التركية في ليبيا وقبل ذلك في سورية لما أقلقه حديث الإعلاميين عما تقوم به تركيا في هاتين الدولتين إضافة إلى إرسال قواته إلى قطر حليفه الاستراتيجي من أجل دعم الجماعات الإخوانية في المنطقة والعالم خدمة للمشاريع والمخططات الإمبريالية”.

يذكر أن النظام التركي الذي استقدم عبر أجهزة مخابراته عشرات الآلاف من المرتزقة الإرهابيين من عشرات الدول للقتال ضد الجيش العربي السوري يواصل استخدام الأسلوب نفسه لنقل مرتزقته من شمال سورية وإرسال الآلاف منهم إلى ليبيا لتغيير موازين القوى لمصلحة ميليشيات حكومة الوفاق التي تندحر أمام الجيش الليبي