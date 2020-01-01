مقتل 4 أشخاص برصاص مجهولين في شيكاغو

الأحد, 5 تموز 2020 الساعة 20:01 | سياسة, عالمي

مقتل 4 أشخاص برصاص مجهولين في شيكاغو

جهينة نيوز:

أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل 4 أشخاص جراء إطلاق نار على أيدي مسلحين مجهولين ليلة السبت وسط مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي.

وقالت الشرطة المحلية إن مجموعة مسلحين ضمت 4 أشخاص أطلقوا النار على تجمع كبير لمراهقين احتشدوا في الساعة 11:35 من ليلة السبت في أحد الشوارع بمنطقة إينغلوود وسط المدينة، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى، بينهم فتى في 14 من عمره.

وأضافت الشرطة أن الهجوم، الذي لم يتم بعد تحديد دوافعه، أسفر كذلك عن إصابة 4 أشخاص آخرين بينهم اثتنان في 11 و15 عاما، وتمكن المهاجمون من الفرار من الموقع ولم يتم حتى الآن تنفيذ أي اعتقالات على خلفية الحادث.

و يشار الى ان الايام الفائتة شهدت حوادث دهس و اطلاق نار ضد محتجين في الولايات المتحدة فيما لم تشير شرطة شيكاغو اذا كان القتلى من صفوف المحتجين في الولايات المتحدة التي تشهد احتجاجات ضد العنصرية بعد مقل جورج فلويد على ايدي الشرطة الامريكية:


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