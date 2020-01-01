ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بحمص معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية في ريف إدلب

الأحد, 5 تموز 2020 الساعة 19:56 | شؤون محلية, أخبار محلية

ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بحمص معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية في ريف إدلب

جهينة نيوز:

ضبطت الجهات المختصة في حمص كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب الشمالي.

ومن خلال المتابعة الدائمة والدقيقة لنشاط شبكات تهريب السلاح والذخيرة للمجموعات الإرهابية وللمرة الثالثة خلال الأيام القليلة الماضية ضبطت الجهات المختصة كمية كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخيرة اثناء محاولة تهريبها إلى ريف إدلب الشمالي مبينا أنه تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة.

و شملت المضبوطات كميات كبيرة من الذخيرة المتوسطة والخفيفة وقنابل يدوية ومذخرات وبنادق الية وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات متوسطة ورشاشات “بي كي سي” إضافة إلى قذائف “ار بي جي” وحشوات دافعة.


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