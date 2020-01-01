في جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء يتناول الواقع الزراعي والتجاري، وأزمة فيروس كورونا المستجد

جهينة نيوز:

اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول الزيتون والمصفوفة التنفيذية لها، بهدف إعادة النهوض بإنتاج المحاصيل التي تسهم بتحقيق الأمن الغذائي، وتوفر فرص عمل ومصادر دخل لشريحة كبيرة من المواطنين.

وطلب رئيس مجلس الوزراء المهندس "حسين عرنوس"، خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم الأحد، زيادة تفعيل الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسواق وإيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرةً، والاستثمار الأمثل لأسواق الهال وإحداث منافذ فيها للسورية للتجارة لكسر الحلقات الوسيطة، كما طالب بتطوير الإنتاج في القطاع العام ليأخذ دوره في التدخل الإيجابي، والاستفادة من الكوادر البشرية والبنى التحتية المتاحة لتعزيز العملية الإنتاجية وتوجيه مخرجاتها لتحسين الوضع المعيشي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقرر المجلس الاستمرار بتزويد السورية للتجارة بمنتجات القطاع العام، واستجرار مادتي الحمص والعدس وغيرها من المنتجات المحلية من الفلاحين وزيادة مخازين صالات السورية للتجارة منها، بالإضافة لوضع رؤية متكاملة لإعادة إطلاق القروض التشغيلية لدعم المنشآت الصغيرة والحرفية ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

واستعرض مجلس الوزراء خلال الجلسة واقع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية في محافظة حماة ونسب إنجازها، حيث أكد أهمية إعادة نشر زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وطلب من وزارة الإدارة المحلية التشدد بمعالجة مخالفات البناء في جميع المحافظات وضمان تطبيق معايير السلامة الإنشائية واتخاذ العقوبات بحق المخالفين، وكلف وزارتي الصحة والصناعة التنسيق مع من يلزم لإعداد دراسة لإعادة تأهيل معمل تاميكو وتطوير معمل ديماس للأدوية.

هذا واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الصحة الدكتور "نزار يازجي"، حول واقع التصدي لوباء كورونا والتنسيق مع وزارة التربية لضمان سلامة الطلاب المتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية، حيث شدد المجلس الوزراء تأكيده على جميع الوزارات مراجعة الإجراءات الاحترازية للتصدي للوباء، وأثنى على جهود وزارة الإعلام من خلال برامجها التوعوية بهذا الخصوص، كما شدد على أهمية تحفيز الكفاءات وتكريم العاملين في مختلف الوزرات التي تعتمد على كوادرها في أي مبادرة أو إصلاح بأقل التكاليف ضمن إطار الاعتماد على الذات