وزير الحرب الصيهوني: لا يوجد تاريخ مقدس لتنفيذ مشروع الضم

جهينة نيوز:

قال وزير الحرب الصهيوني "بيني غانتس"، اليوم الأحد، إنّه لا يوجد تاريخ مقدس مرتبط بتنفيذ مشروع الضم، حسب تعبيره، مشيراً إلى أنّ التاريخ الذي أعلن عنه، الأول من تموز الجاري، قد مضى وانتهى، ولا يوجد ارتباط به.

وأضاف غانتس في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية، أنه سيواصل العمل باتجاه دفع تنفيذ الخطة الأميركية "صفقة ترامب"، بالتعاون مع الأردن والفلسطينيين.

وادّعى غانتس: أرى أنّ الخطة الأميركية هي الأفضل لنا، فهي تحقق لنا الأمن، وتسمح لنا بزيادة السيادة في وادي الأردن أو الكتل الاستيطانية، وتسمح بإبقاء القدس موحّدة، وتسمح في ذات الوقت بالانفصال عن الفلسطينيين، لكن كل ذلك، يجب أن يتمّ بالتحاور مع دول الجوار، وكذلك مع الفلسطينيين.

وحذّر غانتس من اتّخاذ أي خطوات غير محسوبة، قد تدفع "إسرائيل" نتائجها، حسب قوله.