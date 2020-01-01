الأردن.. سوار إلكتروني لتعقب من يخضعون للحجر الصحي المنزلي

جهينة نيوز:

بدأت السلطات الصحية الأردنية إعتبارا من امس السبت بوضع سوار تعقب إلكتروني للأشخاص الذين سيخضعون للحجر الصحي المنزلي بغية تجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب تصريحات لهديل السائح، مديرة مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة، فإن الفرق المختصة بدأت بتوزيع الأساور الإلكترونية التجريبية على 500 شخص.

مضيفة أن الأساور لاتعتبر بديلا عن الحجر الصحي للقادمين، ولن تؤثر على مدة الحجر والبالغة 14 يوما، في الحجر الصحي ومثلها في الحجر المنزلي.

وتابعت قائلة "بأن المساحة التي تحدد وجود الشخص المحجور لاتزال تحت الدراسة، وستكون متصلة مع إدارة الأزمات لمتابعتهم عبر نظام تحديد المواقع العالمي".

على أن يعيد هؤلاء الأشخاص الأساور التي قدمت لهم بموجب تعهد إلى ضابط ارتباط خلية الأزمة الخاص بمحافظته، بحسب ما نقلت صحيفة "الرأي" الأردنية.

وكان وزير النقل الأردني خالد سيف، قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية أن تستأنف المطارات في الأردن نشاطها على مراحل، وذلك اعتبارا من نهاية تموز الحالي.

وقال سيف في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أردنية: "لدي شعور بأن عودة المطارات للعمل ستكون في نهاية الشهر"، مشيرا إلى أن "فتح المطارات سيكون على 3 مراحل، حيث قسمت الدول التي سيسمح باستقبال المسافرين منها إلى 3 فئات وهي أ، ب، ج".