بسبب عاصفة رعدية.. حارس "زناميا ترودا" بين الحياة والموت

جهينة نيوز:

لم ينج حارس مرمى فريق "زناميا ترودا" لكرة القدم من العاصفة الرعدية التي ضربت العاصمة الروسية موسكو، السبت، أثناء تدريبات الفريق في ملعب "توربيدو".

ووفقاً لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" فإن حارس المرمى الشاب إيفان زابوروفسكي البالغ 16 عاماً، أصيب بصاعقة رعدية أثناء التدريبات، قبل أن يتلقى الإسعافات الأولية وينقل سريعاً إلى المشفى.

وأفادت الصحيفة بأن اللاعب في حالة صحية حرجة وأدخل في غيبوبة اصطناعية، ويقاتل الأطباء من أجل حياته.

وأعرب النادي عن أمله في أن يتعافى الحارس زابوروفسكي، وأن يعود سريعاً إلى صفوف الفريق.

ووفق شهود عيان، فإنّ الصاعقة ضربت عارضة المرمى التي كان يقف اللاعب قريباً منها، هذا وفتحت شرطة مدينة موسكو تحقيقاً بالحادث.

ويحتل فريق "زناميا ترودا" المركز الـ11 على لائحة ترتيب الدوري الروسي لكرة القدم.