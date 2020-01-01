قوات الاحتلال التركي توقف ضخ المياه من محطة علوك في ريف رأس العين

جهينة نيوز:

في إطار الأعمال الإجرامية بحق المدنيين أقدمت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية مجددا على قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة عبر إيقاف الضخ من محطة علوك في ريف مدينة رأس العين والذي يهدد بحرمان نحو مليون نسمة من سكان الحسكة وريفها من المياه.

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة في تصريح لسانا أن قوات الاحتلال التركي أوقفت العمل بمحطة مياه علوك الليلة الماضية ومنعت عاملي مؤسسة المياه من دخولها في الوقت الذي يحتاج فيه مواطنو مدينة الحسكة وريفها الغربي لمياه المحطة التي تعد المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب لهم ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة لمثل هذه الفترة من السنة.

وكانت محطة علوك خرجت عن الخدمة أمس الأول نتيجة تضرر خط الـ 20 ك . ف المغذي لها بسبب الاشتباكات العنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي الموجودين في المنطقة بسبب صراعات على مناطق النفوذ وتقاسم السرقات حيث سارعت ورشات الكهرباء لصيانة الأضرار ومن ثم إعادة تشغيل المحطة لحين إيقافها اليوم من قبل قوات الاحتلال وحرمان الأهالي من مياه الشرب