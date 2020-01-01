بعد تعليق الخطط العسكرية.. إعلام كوريا الشمالية يمتنع عن انتقاد الجنوبية

جهينة نيوز:

امتنعت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، عن انتقاد الجارة الجنوبية مدة أسبوعين تقريباً، بعد أن قرر الزعيم كيم جونغ أون تعليق خطط العمل العسكري ضد الجنوب بصورة مفاجئة.

وطوال الاثني عشر يوماً الماضية، نقلت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عدداً قليلاً من المقالات والتعليقات التي تنتقد سيئول، حيث لم تسجل الصحيفة الرئيسة "رودونغ سينمون" والتلفزيون المركزي الكوري الشمالي أي تقارير سلبية عن الجنوب في الفترة ذاتها.

ولا تزال وسائل الدعاية تحمل بعض التقارير التي تدين الجنوب، لكن الكثير منها موجّه إلى مجموعات محددة، مثل الجيش أو الأحزاب السياسية في الجنوب، مع إشارات إلى تصريحات الجماعات المدنية في الجنوب.

وغيرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية لهجتها فجأة بعد أن أمر الزعيم كيم، بتأجيل تنفيذ الإجراءات العسكرية ضد الجنوب خلال الاجتماع التمهيدي للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم.