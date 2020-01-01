فيروس كورونا يُفجع "محمد صلاح"

جهينة نيوز:

توفيت عمة النجم المصري ومهاجم نادي ليفربول الإنكليزي "محمد صلاح"، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح البلاد.

وفارقت الشقيقة الكبرى لوالد صلاح اليوم الأحد، بعد أيام من تعافيها من فيروس كورونا داخل مستشفى بسيون المركزي، قبل أن تتدهور حالتها الصحية ويتم نقلها لمركز قلب كفر الشيخ، حيث من المقرر أن يتم تشييع الجنازة عقب صلاة العصر بمقابر قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح.

وكان الفرعون صلاح قد تبرع لقريته، بمبلغ 30 ألف جنيه إسترليني، لبناء محطة إسعاف جديدة في نجريج، والمساعدة في تحسين ظروف الرعاية الطبية هناك من أجل مقاومة فيروس كورونا.