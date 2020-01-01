احتجاجات في العراق، تنديداً بكاريكاتور لصحيفة سعودية

جهينة نيوز:

تظاهر العشرات من المواطينين في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأحد، أمام بوابة المنطقة الخضراء احتجاجاً على كاريكاتير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، والذي يُمثل تجاوزاً على المرجع الديني الأعلى في العراق السيد "علي السيستاني".

فيما فتحت القوات الأمنية العراقية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مما أجى إلى وقوع إصابات بين صفوفهم.

من جهتها نفت الصحيفة نيتها الإساءة إلى المرجعية أو إلى شخص أو هيئة عراقية، وأصدرت توضيحاً قالت فيه إنها تلتزم القواعد المهنية في تعاملها مع الدول والأشخاص والمرجعيات، مشيرةً إلى أن الرسم لم يقصد به على الإطلاق الإشارة إلى شخص المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وهو محل احترام وتقدير، ولم يستهدف الإساءة من قريب أو من بعيد إليه أو إلى شخص أو هيئة عراقية، بل قصدت به الإشارة إلى التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.

وأظهر الكاريكاتير المنشور يوم أمس الجمعة، رجل دين معمم بلحية بيضاء وهو يحمل مقصاً ويقطع السلسلة الرابطة بين عربتي قطار كتب على إحداها (العراق) وعلى الثانية كلمة (السيادة)، ما فسره البعض على أنه إساءة للسيستاني واتهامه بسلب سيادة العراق إثر إصداره فتوى تشكيل الحشد الشعبي.