صحيفة عبرية تكشف موعد تنفيذ خطة "الضم"

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن الموعد النهائي للقرار الأمريكي، بشأن خطة "الضم" الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية صباح اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة ستصدر قرارها بشأن خطة الضم الإسرائيلية لأراض من الضفة الغربية وغور الأردن في غضون 45 يوماً.

ونقلت الصحيفة على لسان مسؤولين بارزين في البيت الأبيض، قد تحدثوا لرئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية "مورتون كلاين"، أن الإعلام الأمريكي للبت في مسألة السيادة الإسرائيلية على أراض من الضفة وغور الأردن يتراوح بين شهر و45 يوم.

وقال المسؤولون الأمريكيون لكلاين إن احتمالات الموافقة على مبادرة السيادة الإسرائيلية أو خطة الضم تزيد عن 50%.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية قد توقفوا عن مناقشة خطة الضم خلال الأيام الماضية بسبب احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي، على أن تستأنف المناقشات الداخلية في البيت الأبيض والمحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين في الأيام المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، قد أعلن في وقت سابق ولأكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر تموز الجاري.