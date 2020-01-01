إصابة جديدة بفيروس كورونا في السويداء لممرضة "تخدير" بمشفى المواساة وعزلها في مشفى "سالي"

الأحد, 5 تموز 2020 الساعة 15:33 | شؤون محلية, أخبار محلية

إصابة جديدة بفيروس كورونا في السويداء لممرضة

جهينة نيوز:

اكد مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السويداء لممرضة تعمل في قسم التخدير بمشفى المواساة في دمشق جراء مخالطتها لأحد المصابين.

وقال ان هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة والحالتان السابقتان في المحافظة شفيتا من الإصابة.

وتم عزل الحالة المصابة في مشفى "سالي" بريف المحافظة و أخذ مسحات لجميع المخالطين وإرسالها إلى المخبر المرجعي في وزارة الصحة.

كما تم توجيه عائلة الحالة بتطبيق حجر منزلي طوعي.

ودعا الدكتور مهنا المواطنين الالتزام الشديد بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي.

المصدر: شام إف إم


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