الاحتلال مستمر باعتقال الفلسطينيين ويعلن عن مخطط استيطاني جديد

جهينة نيوز:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها، حيث اعتقلت، اليوم، شاباً فلسطينياً على أحد حواجزها العسكرية قرب قرية الخان الأحمر في مدينة القدس المحتلة .

كما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن مخطط استيطاني جديد لإقامة 164 وحدة استيطانية جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأنّ المخطط الجديد يهدف إلى توسعة مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدتي الخضر ونحالين جنوب بيت لحم ما يهدد بسلب عشرات الدونمات الزراعية.

وفى إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعّد سلطات الاحتلال من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية متجاهلة القرارات الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه فوراً.