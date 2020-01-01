"الصدمة" توقف هدر المليارات من إيرادات العراق

جهينة نيوز:

أكدَ وزير الاتصالات أركان شهاب الشيباني أنّ عمليات الصدمة أوقفت هدر المليارات من إيرادات الدولة، مشيراً إلى أنّ الدور الكبير يعود لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الإنترنت في التي ساندت تلك العمليات.

وبحسب موقع "العهد نيوز"، أوضح الشيباني أنه بعد انطلاق عمليات الصدمة في حزيران الماضي برزت أهمية شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الإنترنت الـ (Isps) بمساندة الحملات لإيقاف تهريب سعات الإنترنت، مشيداً بدورها الذي لا يقل أهمية عن دور الجهات الأمنية والعليا بكشف الأبراج الخاصة بتهريب السعات التي ينفذها المهربون في المناطق النائية والجبلية لكونها غير مسكونة وتعد ملاذاً آمناً لأعمالهم المشبوهة وغير النظامية.

وأضاف أنّ عمليات الصدمة التي نفذتها الوزارة بإزالة أعداد كبيرة من أبراج الإنترنت غير النظامية ضمن مناطق عدّة في نينوى وديالى أوقفت هدر المليارات من واردات الدولة إزاء سعات الإنترنت الدولية، مؤكداً أهمية الجهود الحثيثة في نينوى بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات لمراقبة عمل الخدمات المقدمة عبر شركات الهاتف النقال الثلاث زين العراق واسيا سيل وكورك تليكوم.

وأفصح الشيباني عن سعي الوزارة إلى النهوض بواقع الاتصالات في محافظة نينوى بعد تنفيذ الصدمة وبدعم من الحكومة المحلية للمحافظة لكونها أكثر المحافظات التي تضررت بسبب الإرهاب ودمرت بناها التحتية لتقديم أفضل خدمات الاتصالات والإنترنت، فضلاً عن كونها ثاني أكبر مدن البلاد بعد العاصمة بغداد.