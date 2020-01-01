الرئيس الجزائري يطالب فرنسا بالاعتذار الكامل ويعفو عن 5000 سجيناً

جهينة نيوز:

طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا بتقديم اعتذار كامل غير منقوص عن ماضيها الاستعماري في بلاده.

وقال تبون في حوار مع قناة "فرانس24" التلفزيونية، الليلة الماضية، ردّاً على سؤال بشأن مسألة اعتذار فرنسا عن حقبة الاستعمار في الجزائر إن باريس قدمت نصف اعتذار، داعياً إياها لتواصل المنهج نفسه وتقدم كامل اعتذارها لبلاده.

وأضاف تبون أن هذا سيتيح تهدئة المناخ وجعله أكثر صفاء من أجل علاقات اقتصادية وثقافية وحسن الجوار.

إلى ذلك، أصدر تبون، أمس السبت، عفواً رئاسياً عن 4700 سجين بمناسبة عيد الاستقلال.

وأكد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية: جاء العفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، ووفاء لتقاليد العفو والصفح الكريم المتجذرة في شعبنا الأبي والمستمدة من قيم ديننا الحنيف، وطبقاً للدستور، وبمقتضى قانون العقوبات، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء.

واستثنى قرار العفو الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم الإرهاب والتخريب، وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وقتل الأصول والتسميم والسرقة الموصوفة واختلاس أو تبديد الأموال العمومية والخاصة والرشوة، ومنح امتيازات في الصفقات، والغدر وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، وكذا جرائم المتاجرة ومحاولة المتاجرة بالمخدرات، وجرائم الاعتداء على القصر والاغتصاب.