هولندا تتجه لإلغاء "خانة الجنس" من البطاقات الشخصية

جهينة نيوز:

صرحت وزيرة التربية والثقافة والعلوم في هولندا إنغريد فان إنغلسهوفن بأن حكومة بلادها ستقوم بحذف خانة الجنس من البطاقات الشخصية للمواطنين خلال السنوات القادمة.

فبحسب تصريحات الوزيرة فإن هذه الخانة "بلا جدوى" وكشفت في رسالة وجهت للبرلمان عن أن العمل بالقانون الجديد سيتم اعتبارا من 2024-2025 .

مضيفة أن السلطات ستعمل للحد قدر الإمكان من تواجد خانة الجنس، إلا أنها في الوقت نفسه ستبقى موجودة على جوازات السفر.

ولفتت الوزيرة إلى أن بلادها لن تكون بهذه الخطوة أول بلد أوروبي يقوم بذلك، إذ أن بطاقة الهوية الألمانية لا تلحظ ذلك، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".

قرار الوزيرة لاقى موجة من ردود الأفعال المؤيدة من قبل منظمات مدافعة عن حقوق المثليين وأفراد الأقليات الجنسية الأخرى بهذا القرار، معتبرة أنه "نبأ ممتاز للأشخاص الذين يواجهون يوما بعد آخر مشكلات مع هذه الخانة المخصصة للجنس على بطاقة الهوية".