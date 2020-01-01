قرار فرض العقوبات على الصين ينتظر توقيع ترامب

جهينة نيوز:

أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن تشريعا أمريكيا بفرض عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين بعد تفعيل قانون الأمن القومي في هونغ كونغ ينتظر توقيع الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله للصحفيين امس السبت إن ترامب يدرس اتخاذ إجراءين أو ثلاثة ضد الصين، وهناك احتمال كبير أن يتم الكشف عن إجراء قريبا خلال أيام على الأرجح.

ولم يحدد المسؤول ماهية الإجراءات المحتملة أو يذكر تفاصيل أخرى.

ويضع قانون الأمن القومي في هونغ كونغ الصين في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى اعتبرت أن القانون يقوض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي حصلت عليه هونغ كونغ عند تسليمها للصين عام 1997.