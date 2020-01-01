سيريا مود.. أول معرض افتراضي لتسويق المنتجات النسيجية السورية

جهينة نيوز:

أعلنت رابطة المصدرين السوريين للألبسة و النسيج "ستاجيا" عن إطلاق المعرض الافتراضي الأول في سورية لتسويق المنتجات النسيجية سيريا مود عبر منصة الكترونية خاصة على شبكة الانترنت

وأوضحت الرابطة أن هذا المعرض يندرج تحت خطة منسقة للرابطة تتألف من عدة مراحل للوقوف في وجه الوضع الاقتصادي و التصديري الذي خلفته أزمة وباء كورونا المستجد .

وفي ضوء التعليمات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية بالتصدي لوباء كورونا المستجد وإيماناً منا بضرورة فتح منافذ تصديرية لمنتجي القطاع النسيجي جاءت فكرة المعرض الافتراضي للألبسة .

المعرض الافتراضي المعلن عنه هو السقف الذي سيجتمع تحته افتراضياً المصدر والمستورد اللذان اعتادا أن يتم التنسيق بينهما بشكل موسمي "صيفاً وشتاءً "، كما سيشكل الفرصة الوحيدة التي ستتجاوز مراحل التباعد ومعوقات التبادل التجاري ، حيث سيتم إقامة تجمع لمنتجي الألبسة السوريين ضمن منظومة الكترونية محكمة الأمان و الخصوصية وسيقوم المستورد المهتم من الدول المستهدفة المهتمة باستيراد منتجات القطاع النسيجي السوري بالدخول إلى هذه المنظومة عبر اسم مستخدم و كلمة مرور خاصة به يتم الاكتتاب عليها بسهولة وسلاسة ويتيح له هذا الدخول التنقل بسهولة كبيرة بين جميع قطاعات النسيج المشاركة في هذه المنظومة و التي تندرج تحت قطاعات رئيسية " قطاعات ألبسة الأطفال ـ الألبسة الرجالية ـ اللانجري والألبسة الداخلية ـ الألبسة النسائية قطاع الجوارب" وبذلك يقوم المستورد بتصفح منتجات هذه القطاعات المؤتمتة مع إمكانية التواصل المباشر مع الشركات العارضة لتثبيت المناسب و تنسيق باقي الأمور من شحن و تسليم وسداد .

هذا وسيقام المعرض الافتراضي على مدار ٤ أيام من ١٥/٨ و تنتهي ب ١٨/٨ حيث سيتحول المعرض الافتراضي بعد هذا التاريخ إلى دليل تواصل مع الشركات حيث تبقى معلومات التواصل معروضة في صفحة الموقع بعد إفراغ صور المعروضات التي كانت متاحة خلال ايام المعرض .

بكل بساطة التواصل عن بعد بين المصدر و المستورد أصبح ضرورة في أيامنا الحالية تماشياً مع الواقع المفروض على الجميع لا بل ضرورة ملحّة للنهوض بالحركة التصديرية التي شهدت مؤخرا تراجعاً كبيراً .