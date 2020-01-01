إعادة تأهيل بولمانات "الكرنك" لتخديم السياحة الشعبية

جهينة نيوز:

تفقد وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للنقل والسياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني مجمع الشركة السورية للنقل والسياحة (الكرنك) في أشرفية صحنايا بريف دمشق بحضور مدير عام الشركة المهندس فايز منصور ومدير سياحة ريف دمشق المهندس وائل كيال وعدد من فريق عمل الشركة.

واطلع على إعادة تأهيل عدد من البولمانات التي تمت صيانتها لتجديد أسطول النقل للمساهمة في تكامل المنتج السياحي الذي تقدمه الشركة لتخديم السياحة الشعبية والرحلات السياحية بوسائل نقل حديثة ولا سيما بعد إقامتها عدداً من المشاريع السياحية بأسعار مخفضة دعماً لأصحاب الدخل المحدود وذلك تماشياً مع خطة وزارة السياحة لتنشيط السياحة الشعبية.

كما تفقد السيد الوزير عدداً من الفعاليات داخل مجمع صحنايا والاستثمارات التي تؤمن إيرادات تمكن الشركة من تطوير وتحديث أعمالها.