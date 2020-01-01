254 مليوناً صرفها "زراعي السويداء" أثماناً للقمح

الأحد, 5 تموز 2020 الساعة 11:09 | اقتصاد, محلي

254 مليوناً صرفها

جهينة نيوز:

كشف مدير المصرف الزراعي التعاوني في السويداء نسيم حديفة لـ«الوطن» أن قيمة الدفعات التي تم صرفها خلال الأيام القليلة الماضية من أثمان القمح المسلم من المزارعين لمركز استلام الحبوب وصلت إلى 254 مليون ليرة، مؤكداً أن عمليات الصرف تمت بشكل ميسر للمزارعين من دون تأخير.

ولفت حديفة إلى ارتفاع عمليات صرف قيم القمح المسلم خلال الأيام القليلة القادمة مع ارتفاع وتيرة الحصاد في مختلف مناطق المحافظة، مشيراً إلى التسهيلات المقدمة للمزارعين عبر تخصيص عدد من الكوات بالمصرف للإسراع بتسليمهم مستحقاتهم المالية.


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