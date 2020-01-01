مع هامش ربح 20 % .. زيادة بأسعار التبغ بين 11،5 و 25 %

جهينة نيوز:

يرى مضر أسعد رئيس اتحاد الفلاحين في طرطوس أن الأسعار الجديدة للتبغ التي أعدتها لجنة من المؤسسة العامة للتبغ بمشاركة مندوب من (الزراعة) ومن اتحاد الفلاحين (رئيس اتحاد طرطوس ) هي غير منصفة للمزارعين..لذلك قام بالاعتراض على محضر اللجنة وطلب أن يتم رفع السعر بمعدل 1000 ليرة للكلغ ولكل الأصناف كحد أدنى .

ويبني أسعد موقفه على التكلفة الحقيقية للكلغ الواردة من مديرية زراعة طرطوس في دراسة أجرتها بنهاية موسم العام الماضي، حيث بينت الدراسة أن تكلفة إنتاج الكلغ من صنف (شك البنت) هو 2117 ليرة و(البرلي) 1926 و(التنباك) 2349 ليرة .

بينما رأت لجنة المؤسسة التي رفعت مقترحها إلى وزارة الصناعة وبالتالي إلى اللجنة الاقتصادية أنها اعتمدت هامش ربح مقداره 20 بالمئة لكل الأصناف، وهذا ما حقق زيادة عن أسعار الموسم الماضي بنسبة 11،5 بالمئة و25 بالمئة حسب التكلفة التي حددتها اللجنة ولكل صنف على حدة .

سنذكر هنا السعر المقترح ونسبة الزيادة الحقيقية …

تنباك : سعر التكلفة 1707،7 ليرة والسعر المقترح 2050 أي بنسبة زيادة 11،5 بالمئة .

برلي: سعر التكلفة 1666 والسعر المقترح 2000 ليرة بنسبة زيادة 11،11 بالمئة.

شك البنت : سعر التكلفة 1833،18 والسعر المقترح 2200 ليرة بزيادة 22،22 بالمئة .

فرجينيا : سعر التكلفة 2082،82 أما السعر المقترح فهو 2500 ليرة بنسبة زيادة 13،64 بالمئة .

بصما : سعر التكلفة 2921،30 والسعر المقترح 3500 ليرة بنسبة 16،67 بالمئة .

بريليت : سعر التكلفة 2089،52 والسعر المقترح 2500 ليرة بنسبة 25 بالمئة .

كاترين : سعر التكلفة 2087،52 والسعر المقترح 2500 ليرة بنسبة 25 بالمئة .

ويلاحظ أن هناك فرقاً كبيراً في دراسة التكلفة بين لجنة المؤسسة ومديرية زراعة طرطوس وخاصة لأصناف (شك البنت والبرلي والتنباك) بأرقام تتراوح بين 400 ليرة و 600 ليرة، علماً أن أسعار الدخان المفروم وصلت إلى 16 ألف ليرة للكلغ . وهذا قد يؤثر على الكميات التي ستسلم للمؤسسة، ما يعني ضرورة اعتماد أسعار أكثر إنصافاً للمزارعين حتى لا يضيع المحصول تهريباً .

يشار إلى أن هناك بعض التجار يقومون بشراء كلغ التبغ الورق من المزارعين بين 6000 و 7000 ليرة. ويبدأ جني محصوله عادة من منتصف الشهر الحالي إلى ما بعد منتصف شهر آب ويصل الإنتاج المتوقع إلى أكثر من 14 مليون كيلو غرام .