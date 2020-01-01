رحيل الفنانة رجاء الجداوي بعد صراع مع الـ"كورونا"..

جهينة نيوز:

توفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية، الذي ترقد فيه منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عاماً.

وكانت رجاء الجداوي، تعيش على جهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

ونعت أميرة مختار والدتها رجاء الجداوي في منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صباح اليوم.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى فى 24 أيار الماضي، 3 مسحات تحاليل "pcr"، كانت الأولى بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجتها إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما من المتعافين بيومين، وظهرت أيضاً نتيجتها إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.