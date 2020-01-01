الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حاروسديمي

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من منطقة الخليج العربي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الأحد الإثنين الثلاثاء

دمشق 39 /22 39 /21 38 /21

القنيطرة 33 /19 32 /19 31 /20

درعا 35 /22 35 /22 34 /21

السويداء 33 /20 33 /20 32 /19

حمص 37 /21 36 /21 35 /20

حماة 42 /23 40 /22 39 /22

الحسكة 42 /24 42 /23 43 /25

اللاذقية 31 /22 30 /21 30 /21

طرطوس 30 /23 30 /22 30 /22

حلب 41 /24 40 /23 39 /23

ادلب 40 /23 39 /22 38 /21

دير الزور 44 /26 44 /25 45 /25

الرقة 43 /25 44 /24 43 /24