في عيد الاستقلال.. ترامب يتعهّد ومحتجون يحرقون العلم الأمريكي

جهينة نيوز:

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بدحر "اليسار المتطرف"، مندداً بالمحاولات التي جرت، مؤخراً، لإزالة النصب التذكارية لشخصيات تاريخية بوصفها محاولات لتدمير الولايات المتحدة.

وقال ترامب، أمس السبت، خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال: هناك دائماً من يسعون للكذب بشأن الماضي من أجل كسب السلطة في الوقت الحالي، الذين يكذبون بشأن تاريخنا، الذين يريدوننا أن نخجل ممن نكون نحن.

وتمثّل تصريحات ترامب هذه تأكيداً لكلمة ألقاها، مساء الجمعة، في ولاية داكوتا الجنوبية، حيث اتهم من وصفهم بأنهم "غوغائيون غاضبون" بمحاولة محو التاريخ الأمريكي كما استغل الكلمة أيضاً لرسم نفسه على أنه حصن في مواجهة التطرف اليساري.

إلى ذلك، قام متظاهرون بحرق العلم الوطني الأمريكي بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، بعد هذا الخطاب.

وذكرت صحيفة "The Hill" أن المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة للعبودية والإبادة الجماعية والحرب، ومن بين الهتافات التي رددها المحتجون، "أمريكا لم تكن عظيمة على الإطلاق"، مشيرةً إلى أنّ الشرطة انتشرت في المكان.

وتشهد عشرات المدن الأمريكية، اضطرابات وأعمال شغب، بعد وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، في مدينة مينيابوليس، خلال اعتقال رجل شرطة له.

وتستمر المظاهرات ضد تعسف الشرطة في لوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، ودينفر، ونيويورك، وإنديانابوليس، وبوسطن، وديترويت والعديد من المدن الأخرى.