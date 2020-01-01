أبراج 5 تموز مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم: يحب القيام بالخير ويشعر بالغيرة أحياناً من الزملاء عندم ينجحون، ويحب العائلة وهو شخص متعاطف ومثالي وسري وسهل العيش ومتواضع وكريم وغير خجول وصاحب أكتاف عريضة وأحياناً بارزة الطبع.

سنة ملحة وتأسيس طريق نجاح كنت تنتظره يجب أن تبقى على اطلاع وسيد نفسك.. أحداث ودروس ستخدمك كثيراً ومعارف جيدة وسنة عقارات وأولاد.. حظاً سعيداً.

الحمل:

تعقيدات ومشكلات ويجب الوقاية ولا ترتكب الحماقات واكتفي بالصمت وانتبه على صحتك وكن حذراً بالأمور المتعلقة بالمسؤولين والغرباء.

الثور:

عمل ونجاح ودينامكية وفتح أبواب وتتحرر من القيود والعوائق السابقة سفر أو خبر يخص شأن قانوني أو تربوي .. لقاءات وزوار.

الجوزاء:

توتر بالأمور المالية.. رهان وخلافات وربما استحقاقات وزيارة مشفى.

السرطان:

مهمات شاقة وتواجه تغييرات وقد تتخذ قراراً بالانتقال إلى مكان جديد واحتمال انفصال ومعاكسة مع الشركاء.

الأسد:

لاتضيع وقتك... عمل ترويجي وتوقيع عقود... اتهامات واحتمال ترك عمل مفاجئ وانتبه على صحتك ولاتدع أحداً يستغلك اليوم.

العذراء:

يوم واعد وإيجابي وأعمال جدية ومناسبات لمصلحتك وتتحسن صحتك ولقاء قد يقلب وضعك العاطفي واهتمام بأولاد وتغيير بالشكل الخارجي.والبعض حياة اجتماعية.

الميزان:

يوم صعب ومعاكسات يجب الانتباه والحرص والوقاية، لذلك تعتمد على الليونة وانتبه على مكتسباتك أو أن تسمح لأحد باحتجاز حرية قراراتك.

العقرب:

انتقال إلى شيء جديد، مكان عمل أو تطورات إيجابية، وتعاون مع الأخوة والرفاق وحركة وتواصل وعمل جيد.. فترة إيجابية فيها حظ وتوافق على أمور فيها نقلة نوعية.. لكن انتبه على مصروفك.

القوس:

فرص مالية وفترة إيجابية وتفاصيل يجب أخذها بعين الاعتبار وانفراج مهني، عليك بالابتسام والفرح، هناك نقطة تحول تقربك من النجاح ولاسيما على الصعيد المالي.

الجدي:

بما أن القمر في برجك نجد لقاءات جديدة تفرحك و تغيير على الصعيد الشخصي وترتيب أحداث مهنية والتغيير لمصلحتك. لكن انتبه قليلاً.

الدلو:

انتبه يجب أن تكون مسالماً ولكن العمل يتطلب منك الدقة حتى تستطيع فهم الآخرين، ربما يخب أملك اليوم.. ابق خلف الكواليس حتى يصل القمر غلى برجك.

الحوت:

منطلق وتمنح نفسيتك انفتاح نحو أماكن متعددة.. سفر وأصدقاء وسلطتك قوية تلتقي مجموعة جديدة تحقق الحظوظ بمساعدة الأصدقاء ونشاط اجتماعي وربما هناك حليف جديد يدخل حياتك.