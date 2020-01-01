تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا، داخل مستشفى القدموس في طرطوس

جهينة نيوز

كشف مصدر خاص لـ"جبهة نيوز" من داخل مستشفى القدموس بطرطوس، وجود حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد داخل الحجر الصحي الموجود ضمن المشفى.

وأوضح المصدر أن الإصابة تعود لأحد الأشخاص القادمين من دمشق، والذي تبين مخالطته لأشخاص مصابين بالفيروس داخل العاصمة، وقد تم وضعه بالحجر الصحي وأخذ مسحة PCR أتت نتيجتها إيجابية لاحقاً، فيما تم عزل عائلته وعدد من المخالطين به داخل أحد مراكز العزل في محافظة طرطوس، إضافةً لتعقيم منزله وسيارته التي كان يقودها عند عودته من دمشق.

وأضاف المصدر أن المستشفى قام بجميع إجراءات السلامة والوقاية، لمنع انتشار المرض بين الطواقم الطبية، مُبيناً أن المستشفى ما يزال يقوم إجراء العمليات الباردة واستقبال المرضى بالرغم من وجود حالة الإصابة.