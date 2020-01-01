السلطات الصينية: سلالة جي4 من إنفلونزا الخنازير ليست جديدة ولا تصيب البشر بسهولة

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين اليوم أن سلالة من إنفلونزا الخنازير تعرف باسم “جي4 ” تم التحذير من مخاطرها مؤخراً ليست جديدة ولا تصيب البشر والحيوانات بسهولة.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان إنها “توصلت إلى نتائجها تلك بعد أن عقدت ندوة حول تأثير فيروس جي4 في قطاع تربية الخنازير والصحة العامة وكان من بين المشاركين أطباء بيطريون صينيون وخبراء في مضادات الفيروسات إلى جانب عدد من كبار الباحثين”.

وذكر البيان أن “المشاركين اتفقوا على أن فيروس جي4 ليس جديداً بل أن سلالة كهذه تخضع للمراقبة المستمرة من منظمة الصحة العالمية ووكالات صينية ذات صلة منذ عام 2011” موضحاً أن هذا الفيروس لا يتكاثر بطريقة فعالة في جسم الإنسان بشكل يسبب له المرض.

وتأتي هذه النتائج بعد دراسة سابقة نشرتها مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم الصينية حذرت من أن فيروسا جديداً لإنفلونزا الخنازير يعرف باسم “جي4” أصبح معدياً للبشر بشكل أكبر ويمكن أن يتحول إلى فيروس وبائي.